Ucraina: sanguinosa battaglia a Soledar-Bakhmut

"Le forze di Mosca non hanno conquistato l'intera Soledar nonostante i russi affermino che la città è caduta e che Bakhmut rischi un imminente accerchiamento", afferma l'Istituto per lo studio della guerra.

Secondo gli esperti l'esercito russo si scontra con la resistenza ucraina intorno a Bakhmut: “La realtà del controllo approfondito del territorio di Soledar è messa in secondo piano dalla dinamicità del combattimento urbano; le forze russe hanno ampiamente lottato per mesi per ottenere significativi guadagni tattici nell'area di Soledar”.

L'importanza strategica di Soledar è dibattuta, ma la sua caduta sarebbe altamente significativa: consentirebbe alle forze russe di avvicinarsi a Bakhmut. Mosca potrebbe utilizzare l'accesso alla profonda rete di tunnel sotterranei delle miniere di sale di Soledar per penetrare nel territorio controllato dall'Ucraina.

Le miniere sono vaste con 200 km di tunnel a una profondità fino a 300 metri e grandi stanze o camere sotterranee, alcune delle quali abbastanza grandi da poter ospitare partite di calcio e concerti sinfonici.

Il ministero della Difesa britannico ha detto che riteneva Soledar fosse vicina alla caduta, ma ha aggiunto che è "improbabile" che il Cremlino si impossessi immediatamente di Bakhmut a causa delle "linee di difesa stabili" dell'Ucraina.

L’Istituto per lo studio della guerra ha aggiunto che la presa di Soledar non consentirà necessariamente alle forze russe di esercitare anche il controllo sulle fondamentali linee di comunicazione di terra ucraine in direzione di Bakhmut.