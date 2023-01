Lunghe file in Vaticano per omaggiare la salma di Benedetto XVI che ancora per poche ore sarà esposta per ricevere l'affetto dei tantissimi pellegrini giunti appositamente a Roma. Molti di loro si fermeranno anche nella giornata di domani per presenziare ai funerali che saranno celebrati in forma solenne ma sobria come espressamente voluto dallo stesso Papa emerito nelle sue ultime volontà.

L'omaggio del mondo

Sono arrivati da tutto il mondo per questo evento straordinario, un funerale senza precedenti: un Papa che celebrerà le esequie di un altro Papa. Ma, al di là di questo particolare degno di grande interesse storico oltre che religioso, le testimonianze dei pellegrini denotano grande commozione. Nonostante il carattere apparentemente meno empatico rispetto a quello del suo predecessore Giovanni Paolo II e del suo successore Papa Francesco, Joseph Ratziinger ha lasciato davvero un segno indelebile nel percorso di fede di tanti cattolici. Il suo rigore, unito alla sua timidezza hanno toccato il cuore di tanti che oggi lo ricordano come un grande teologo ma soprattutto come un grande uomo, che ha avuto il coraggio di sfidare la storia facendo un passo indietro nel momento in cui non si è sentito piú sufficientemente forte per reggere sulle spalle le sorti della chiesa. Tanti italiani hanno approfittato delle giornate festive per raggiungere Roma e presenziare ai funerali e tanti sono arrivati appositamente da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, sua terra di origine.

La sicurezza

Per il funerale saranno schierate ingenti misure di sicurezza, compresa la chiusura dello spazio aereo sopra il vaticano. Oltre ai circa 1000 agenti in servizio, la piazza sarà presidiata da 500 volontari