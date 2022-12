Dal balcone di Piazza San Pietro, il messaggio urbi et orbi di Papa Francesco richiama l'importanza del vero senso del Natale per nutrire lo spirito, uscire dal frastuono e pregare per la pace, in Ucraina come in Siria, Yemen, Iraq, Myanmar, Terrasanta, Iran, citate dal Pontefice nel suo discorso.

"Che Dio faccia luce su coloro che hanno il potere di far tacere le armi e di porre immediatamente fine a questa guerra insensata! Purtroppo preferiscono ascoltare altre ragioni, spinte dalle logiche del mondo. (...) Il nostro tempo sta vivendo una grave carestia di pace anche in altre regioni, anche in altri scenari di questa terza guerra mondiale" ha detto il Pontefice, che ha anche rilanciato l'invito ad essere pronti a gesti di solidarietà per accogliere poveri, profughi e emarginati, l'immagine di Dio che si è fatto uomo.

“Il Signore nasce in una grotta ed è adagiato in una mangiatoia per gli animali perché i suoi genitori non hanno potuto trovare un alloggio, nonostante per Maria fosse ormai giunta l’ora del parto – ha detto il Papa – Gesù viene tra noi nel silenzio e nell’oscurità della notte, perché il Verbo di Dio non ha bisogno di riflettori, né del clamore delle voci umane”.

Papa Francesco ha chiesto di seguire la strada tracciata da Gesù che “con la sua incarnazione, passione, morte e risurrezione, ha aperto il passaggio da un mondo chiuso, oppresso dalle tenebre dell’inimicizia e della guerra, a un mondo aperto, libero di vivere nella fraternità e nella pace”.