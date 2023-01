I fallimenti sistemici in seno alle Forze russe in Ucraina continuano ad affliggere le capacità del personale impiegato a discapito della capacità operativa, afferma l'Istituto per lo studio della guerra (ISW).

Il ministero della Difesa russo ha incolpato di uso illegale di telefoni cellulari i suoi soldati dopo il micidiale attacco missilistico ucraino nella città di Makiivka, occupata dalla Russia.

Nel frattempo, il gruppo Wagner attribuisce la colpa al ministero della Difesa russo per lo stallo della campagna di Bakhmut.

Dall'inizio dei combattimenti, la maggior parte dei 70.000 abitanti di Bakhmut prima della guerra è fuggita, ma la città è stata al centro della campagna russa per mesi e Mosca ha investito enormi risorse per farla propria.

Epicentro di una guerra di logoramento, Bakhmut ha un valore strategico complessivo molto scarso per la Russia.

Lo Stato maggiore ucraino ha riferito che le proprie truppe hanno respinto gli attacchi russi proprio vicino a questa città.

Un blogger russo ha affermato che le forze del gruppo Wagner hanno lanciato un assalto contro Krasna Hora e continuano a cercare di spingersi a nord verso Bakhmut dalle posizioni vicino a Klishchiivka, Ozeryanivka e Optyne.

Il leader del gruppo Wagner, Evgeniy Prigozhin, ha affermato che le loro operazioni offensive a Bakhmut sono altamente logoranti, perché ogni casa lì è una "fortezza" e gli ucraini hanno linee difensive ogni 10 metri.

Questo è un dato significativo per Prigozhin: per la prima volta, ha inquadrato l'operato del gruppo a Bakhmut come se non ottenesse effettivamente risultati.

Lo scorso ottobre, egli stesso aveva affermato che le forze di Wagner che operano nell'area di Bakhmut avanzano di 100-200 metri al giorno.

I suoi tentativi di giustificare la mancanza di progressi del gruppo Wagner supportano in parte la valutazione dell'Istituto per lo studio della guerra, secondo cui le Forze russe a Bakhmut stanno raggiungendo il culmine.