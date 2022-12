Mentre infuriano i combattimenti nel Donetsk, le forze russe che si trovano ancora intorno alla città di Bakhmut sarebbero esauste. Le truppe ucraine si affidano alle vaste operazioni di ricognizione aerea per seguire i movimenti del nemico. In prima linea, un'unità di droni d'élite nota come "Le ali di Madyar" che sta fornendo informazioni in tempo reale alle batterie di artiglieria ucraine.

Il presidente Zelensky ha fatto sapere che i suoi "mantengono le posizioni" nel Donbass e "avanzano gradualmente" in alcune aree. "Quest'anno non solo abbiamo preservato la nostra difesa aerea, ma l'abbiamo resa più forte che mai", ha dichiarato il Capo di Stato ucraino. "Nel nuovo anno, la difesa aerea ucraina diventerà ancora più forte, ancora più efficace. La difesa aerea ucraina può diventare la più potente d'Europa e garantire la sicurezza non solo del nostro Paese, ma dell'intero continente".

La difesa territoriale e le guardie di frontiera ucraine hanno condotto un'esercitazione vicino al confine con la Bielorussia nella regione di Volyn. Il timore infatti è che Mosca prepari un attacco esteso come quello del febbraio scorso, facendo entrare forze in Ucraina anche da quel fronte.