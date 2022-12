Bakhmut, la città è in macerie e gli abitanti schivano le bombe

Bakhmut, città dell'Ucraina orientale. è ridotta in macerie.

I militari ucraini hanno respinto gli assalti di diverse unità russe per cinque mesi, ma la città è sotto continui bombardamenti.

Tuttavia, circa diecimila persone rimangono nei freddi appartamenti superstiti, dove non ci sono né elettricità né acqua corrente.

La vita dei civili a Bakhmut

Ogni semplice azione quotidiana, come quella di cucinare, è diventata un'enorme complicazione.

"Faccio il tè, preparo il porridge - dice una donna - Questo è il nostro cibo. Non c'è legna per accendere il fuoco. Bisogna andare alle rovine e raccogliere legna da ardere".

"Raccolgo legna. Libri, legna da ardere. Quando c'è stata l'esplosione è andato tutto distrutto. Non resta che trovare qualcosa da bruciare là fuori. Per scaldare la stufa. È così che viviamo" spiega un altro abitante di Bakhmut.

Nel frattempo, lungo il Viale della Gloria di Kharkiv, quattro militari ucraini sono stati accompagnati nel loro ultimo viaggio. Le bare sono state disposte nell'ultima fila di tombe. Ogni giorno, da 5 a 10 militari che difendono l'Ucraina vengono sepolti in questo luogo, hanno detto gli operatori del cimitero.

I civili sono il bersaglio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato sabato un atto di "terrore" russo dopo che un attacco nel centro di Kherson ha ucciso almeno 8persone e ne ha ferite altre 17, a dieci mesi dall'inizio dell'invasione delle truppe di Mosca.

"La mattina, il sabato, la vigilia di Natale, nel centro della città. Non si tratta di installazioni militari. Questa non è una guerra secondo le regole definite. Questo è terrore, questo è uccidere per intimidire e trarre piacere", ha denunciato Zelensky sui social network.