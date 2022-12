Nel suo messaggio di Capodanno, la presidente del Parlamento europeo ha affermato che il 2022 è stato un "anno difficile per l'Europa ma che la sfide si affrontano". "Siamo stati incaricati di affrontare la bufera della pandemia - dice Roberta Metsola - la tempesta perfetta dei cambiamento climatici, l'aumento dell'inflazione e la riduzione delle forniture dell'energia. Tutto questo sullo sfondo della guerra nel nostro continente. Ma se la storia e quest'anno in particolare ci hanno mostrato qualcosa, è che l'Unione europea esce dalle crisi più forte e più unita. E nel 2023, dobbiamo rafforzare la tutela dei nostri valori di libertà, democrazia, giustizia, uguaglianza, solidarietà e stato di diritto. Ancora di più continueremo a sostenere l'Ucraina per la pace e la libertà. Pace con dignità. E la pace nella sicurezza".

L'Ucraina che resiste

Nonostante una nuova ondata di attacchi missilistici in tutto il Paese, gli ucraini accolgono riunendosi il nuovo anno. Dopo un anno marchiato da una guerra brutale, il mondo spera che il 2023 possa finalmente portare la pace.