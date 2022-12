La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, è pronta a mettere sottosopra l'istituzione da lei presieduta, affinché uno scandalo di corruzione come quello legato al Qatar, che ha colpito l'ex vice presidente Eva Kaili e diversi altri eurodeputati, non si ripeta.

Per il prossimo anno, Metsola annuncia riforme di vasta portata per promuovere la trasparenza e impedire l'acquisizione di "favori" da parte di Paesi terzi.

"Una fiducia - dice - che ha richiesto anni per essere costruita, ma solo pochi momenti per essere distrutta, dovrà essere ricostruita, e questo lavoro inizia ora.

Dobbiamo riparare ai torti ed inviare un messaggio forte agli attori esterni che cercano di indebolirci: non cederemo, sosterremo i nostri valori, lo Stato di diritto, la giustizia e il giusto processo"..

Insieme all'ellenica Eva Kaili, sono stati arrestati il fidanzato, l'italiano Francesco Giorgi, e l'ex eurodeputato Antonio Panzeri, che si presume essere la mente del complotto.

**La confessione

**

Proprio Giorgi, davanti agli inquirenti belgi, avrebbe confermato la partecipazione ad un'organizzazione utilizzata da Marocco e Qatar per condizionare gli affari europei.

Coinvolta nelle indagini anche l'Ong "No Peace Without Justice", cui è stata sospesa l'attività.

Il suo segretario, Niccolò Figà-Talamanca, è ora sottoposto alla misura del braccialetto elettronico.

La Polizia belga ha sequestrato più di 1,5 milioni di euro in contanti: in cambio di questo denaro, le persone coinvolte avrebbero esercitato pressioni sul Parlamento europeo a favore di Paesi come Qatar e Marocco.

Eva Kaili comparirà davanti ad un Tribunale belga giovedì prossimo: la Procura finanziaria greca ha aperto un'indagine preliminare su di lei per corruzione