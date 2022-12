Chi era Benedetto XVI, il Papa che nel 2013 abdicò

Il Papa emerito Benedetto XVI scioccò il mondo nel febbraio 2013, quando diventò il primo Pontefice a dimettersi in 600 anni. L'allora 85enne decise di ritirarsi perché le sue forze andavano scemando, chiedendo a Dio di aiutarlo a prendere la decisione migliore.

Il cardinale tedesco Joseph Ratzinger divenne noto al mondo il 19 aprile 2005. In precedenza, per 24 anni aveva diretto la Congregazione per la Dottrina della Fede. Soprannominato "Rottweiler di Dio", a causa della sua ferma difesa dell'ortodossia cattolica, si oppose all'aborto, all'eutanasia e al matrimonio gay.

Anche se ora mi sto ritirando da una vita di preghiera, sarò sempre vicino a tutti voi e sono sicuro che tutti voi sarete vicini a me, anche se rimarrò nascosto al mondo Benedetto XVI

Durante tutto il suo papato, Benedetto ha sostenuto le radici europee del cristianesimo, ma è stato un discorso del 2006 a far arrabbiare il mondo musulmano, in cui il defunto pontefice sembrava suggerire che l'Islam fosse intrinsecamente violento. In esso, il Papa citava un imperatore cristiano bizantino, secondo cui il profeta Maometto aveva prodotto "solo cose malvagie e disumane". Suscitò per questo proteste in numerosi Paesi musulmani.

Benedetto si scusò poi e il Vaticano prontamente organizzò una serie di visite in tutto il mondo islamico, nel tentativo di ripristinare armoniose relazioni interreligiose.

Tuttavia, le polemiche continuarono a inseguire il mandato di Benedetto. Alcuni gruppi ebrei si opposero alla sua volontà di sostenere la beatificazione di Pio XII, accusato di non aver alzato la voce contro il genocidio degli ebrei d'Europa per mano dei nazisti. Lo stesso Benedetto era un membro della Gioventù Hitleriana, all'epoca dei suoi 14 anni: una ricerca del Wiesenthal Center ha scoperto poi che la sua famiglia era fortemente contraria al regime nazista.

Eppure, nuovi dubbi sull'antisemitismo furono sollevati quando nel 2009 il Pontefice revocò la scomunica di quattro vescovi. Uno dei quattro era il britannico Richard Williamson, che negò ripetutamente l'Olocausto.

Fu un'ondata di cause legali sugli abusi sessuali ai danni di minori tra il 2008 e il 2010 a far piombare la Chiesa cattolica nella più grande crisi degli ultimi decenni. Benedetto, come si suol dire, si cosparse il capo di cenere, scusandosi a più riprese, ma secondo i suoi detrattori non riuscendo a intraprendere un'azione reale.

Il suo pontificato venne anche segnato nel 2012 dalla fuga di documenti riservati ("Vatileaks") orchestrata dal suo maggiordomo. Lo scandalo ha messo in luce una Curia afflitta da intrighi e priva di rigore finanziario.

Coloro che hanno lavorato con lui ne hanno elogiato la mente metodica, ricordandolo come una persona timida piena di tenerezza.