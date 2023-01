L'ultimo saluto a Benedetto XVI: Piazza San Pietro è pronta

Sono già oltre 160.000 i fedeli che da lunedì hanno reso omaggio al Papa Emerito Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre scorso, all'età di 95 anni.

Oggi, nel terzo giorno di camera ardente, aperta fino alle 19, le code sono aumentate.

Una foto di Benedetto XVI, che lo raffigura ai tempi del Pontificato (2005-2013), con la mozzetta bianca, la croce d'oro al collo e le mani giunte, è distribuita dai volontari ai tutti i fedeli che entrano nella Basilica di San Pietro.

I funerali del Papa Emerito si svolgeranno domani mattina (giovedì 5 gennaio 2023), alle 9.30.

La funzione religiosa sarà presieduta da Papa Francesco, ma officiata dal decano del Collegio cardinalizio, Giovan Battista Re.

Nell'udienza del mercoledì nell'Aula Paolo VI, Papa Bergoglio ha ricordato nuovamente la figura di Papa Ratzinger: i fedeli hanno scandito a lungo il suo nome.

"Vorrei che ci unissimo a quanti, qui vicino, rendono omaggio a Benedetto XVI e rivolgere un pensiero a lui, che è stato un grande maestro di catechesi". Papa Francesco

Papa Francesco mentre si reca all'udienza del mercoledì. (4.1.2023) Andrew Medichini/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Da mezzanotte, scatta la "zona rossa" attorno a Piazza San Pietro, blindata.

"Siamo pronti per questo grande evento devozionale", ha dichiarato Luigi Carnevale, dirigente della Polizia di Stato presso il Vaticano.

In Piazza San Pietro è prevista la presenza di 65.000 persone, altre migliaia seguiranno le esequie del Papa Emerito Benedetto XVI da via della Conciliazione e dalle vie adiacenti.

Prevista la partecipazione delle più alte cariche dello Stato italiane e tedesche, compresi i presidenti Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier e i capi di governo Giorgia Meloni e Olaf Scholz.

1.000 i giornalisti accreditati, presenti 3.700 sacerdoti, a cui si aggiungeranno cardinali, vescovi, religiosi di ogni ordine e rappresentanti della Comunità ebraica, della Comunità Religiosa Islamica italiana (l'Imam Yahya Pallavicini, il vicepresidente) e dell'Unione dei musulmani italiani (il presidente Yassine Lafram).

La Presidenza del Consiglio ha ordinato l'esposizione a mezz'asta delle bandiere dell'Italia e dell'Europa in tutti gli edifici pubblici del territorno nazionale.

Il precedente di Pio VI e Pio VII

Un Pontefice in carica che benedice la salma del predecessore prima della sepoltura è un fatto che ha avuto un precedente. Lo scrive il sito Vatican News.

Accadde nel febbraio 1802, con i solenni funerali di Pio VI, celebrati nella Basilica di San Pietro dal suo successore Pio VII.

Il defunto, al secolo Giannangelo Braschi (Cesena 1717-Valence 1799), eletto pontefice nel 1775, morì in esilio in Francia, prigioniero di Napoleone. Le esequie si svolsero a Valence, subito dopo la morte, mentre i "novendiali" (i nove giorni di messe di suffragio prima dell'inizio delle votazioni in conclave) si tennero a Venezia, nella città in cui i cardinali si erano riuniti per eleggere il successore.

Pio VII, eletto il 14 marzo 1800, volle riavere a Roma le spoglie del predecessore, che furono riesumate nel dicembre 1801 e viaggiarono da Valence a Marsiglia e di qui, via nave, verso Genova. Il 17 febbraio 1802 avvenne "il magnifico ingresso trionfale a Roma" e la solenne cerimonia funebre venne celebrata in San Pietro in presenza di Papa Pio VII.