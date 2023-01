Aperta al pubblico la tomba di Benedetto XVI nelle grotte di San Pietro. Qui il Pontefice, primo ad abdicare in 600 anni, è stato sepolto il 5 gennaio, subito dopo i funerali in piazza San Pietro. L'accesso alla cripta sottostante la basilica, dove riposano i papi, è stato autorizzato a partire dalle 9 del mattino.

Tra i primi a prestare omaggio al Papa emerito, deceduto il 31 dicembre a 95 anni, soprattutto religiosi, suore e una piccola folla di visitatori. La Santa Sede non ha comunicato se a raccogliersi sia stato anche Papa Francesco, che questa domenica ha battezzato 13 figli di dipendenti vaticani nella Cappella Sistina, in occasione della Festa del battesimo del Signore.

Sulla lapide in marmo è stato iscritto il nome del Pontefice, dimessosi nel 2013, ma ancora non figura il suo ritratto. Per sua espressa volontà, le spoglie di Benedetto XVI riposano in quella che fino al 2011 era la tomba del suo predecessore, Giovanni Paolo II. Come vuole la tradizione, una prima bara in legno di cipresso è stata inserita in una seconda di zinco, poi sigillata e rivestita in una terza, in legno d'olmo verniciato. All'interno sono state collocate anche la pergamena con un breve resoconto degli otto anni del suo pontificato, le monete coniate durante questo periodo e i pallii che indossò come arcivescovo di Monaco e Roma.