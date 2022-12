È una marcia silenziosa, composta, quella della comunità curda a Parigi.

Diverse centinaia di manifestanti hanno ricordato le tre persone rimaste uccise nella sparatoria davanti al centro culturale curdo Ahmet-Kaya.

Il corteo ha raggiunto Rue d'Enghien, nel 10° arrondissement di Parigi. Sul marciapiede dove sono state uccise le tre vittime sono stati eretti dei piccoli altari, su cui sono state poste le loro fotografie, candele e mazzi di fiori. Il corteo è partito intorno alle 12.30 in direzione di rue Lafayette, nello stesso arrondissement della capitale, dove il 9 gennaio 2013 sono state uccise a Parigi tre attiviste del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). I manifestanti hanno cantato in curdo "I nostri martiri non muoiono" e in francese "Femmes, vie, liberté", chiedendo "verità e giustizia".

L'odio per gli stranieri

Davanti al giudice istruttore è comparso il presunto aggressore, identificato con il nome di William K., un uomo francese di 69 anni, ricoverato nell'infermeria psichiatrica della questura.

Il pensionato, che avrebbe agito per odio nei confronti degli stranieri, come lui stesso ha affermato durante gli interrogatori, deve rispondere di omicidio a sfondo razziale, tentato omicidio e possesso illegale di armi.

I timori della comunità curda

Nei giorni scorsi, la protesta dei manifestanti curdi è sfociata in disordini e vandalismi.

Secondo i membri del Consiglio democratico curdo in Francia, l'aggressione sarebbe riconducibile a un atto politico e di terrorismo dietro il quale ci sarebbe la mano di Ankara.

Dal canto suo, il sospetto ha ammesso che, in prima battuta, il suo obiettivo era quello di colpire e uccidere i migranti. Solo poi avrebbe deciso di attaccare i curdi.