Compleanno di lavoro per Papa Francesco. Bergoglio che ha compiuto 86 anni ha ricevuto in Vaticano il premier sloveno Robert Golob. Tra i temi al centro dell’incontro l'allargamento dell'Unione Europea ai Paesi dei Balcani occidentali, la situazione in Ucraina e l’impatto del conflitto sulla Regione.

Secondo una nota della Sala Stampa della Santa Sede durante l’incontro è stato espresso apprezzamento per le “positive relazioni bilaterali esistenti e l’intenzione di sviluppare ulteriormente la collaborazione nei settori di mutuo interesse. Inoltre è stato messa in evidenza il positivo contributo della Chiesa cattolica alla società slovena.

Il premier sloveno Golob ha successivamente incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

I doni scambiati

Una scultura in bronzo “Amore sociale”; i volumi dei documenti papali; il Messaggio per la Pace 2022; il Documento sulla Fratellanza umana; il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev e il volume con le frasi dette sull’Ucraina sono stati i doni del Papa al premier che, da parte sua, ha regalato a Francesco la Potica, dolce tipo sloveno; una copia della maniglia della biblioteca nazionale di Lubljana realizzata dall’architetto sloveno Joze Plecnik; la maglia del calciatore sloveno Vombergar, che gioca per la San Lorenzo, squadra di calcio di Buenos Aires, e per la nazionale slovena.

Il desiderio di Francesco

Il Santo Padre per l’occasione ha chiesto come regalo la pace nel mondo mentre sono arrivati auguri da tutte i principali governi.

Il Pontefice in un’intervista alla Abc ha rivelato: “sto già camminando, la decisione di non operarmi si è rivelata giusta: si governa con la testa, non con il ginocchio”, ma soprattutto ha chiarito qual è il regalo che vorrebbe per Natale. “La pace nel mondo. Quante guerre ci sono nel mondo! Quella in Ucraina ci tocca più da vicino, ma pensiamo anche al Myanmar, allo Yemen, alla Siria, dove si combatte da tredici anni”, ha sottolineato Francesco

L’8 dicembre il Papa non aveva trattenuto le lacrime nell’atto di devozione alla Madonna pensando alla guerra in Ucraina.