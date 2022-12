A Marwa mancavano solo pochi mesi per diventare la prima donna della sua famiglia afghana ad andare all'università e invece, guarderà con dolore suo fratello andare senza di lei alla facoltà più vicina. Le donne nell'Afghanistan controllato dai talebani non fanno che perdere libertà e adesso è stato vietato loro di frequentare l'università, dove sono state costantemente private delle libertà nell'ultimo anno.

Trattate peggio degli animali

"Mi sento veramente trattata come una pezza da piedi, Se avessero ordinato la decapitazione delle donne, sarebbe stato meglio di questo divieto - ha detto Marwa all'AFP nella sua casa di Kabul - se dobbiamo essere così sfortunate, vorrei che non essere mai nata. Mi dispiace di essere venuta al mondo. Siamo trattate peggio degli animali. Gli animali possono andare ovunque da soli, ma noi ragazze non abbiamo nemmeno il diritto di uscire di casa".

La solidarietà del fratello Hamid

La 19enne aveva recentemente superato un esame di ammissione per iniziare a marzo un corso di laurea per infermiera presso un'università di Kabul. Era entusiasta di unirsi al fratello nel frequentare il campus ogni giorno. Ma adesso il suo futuro è stato distrutto. "Volevo che mia sorella potesse raggiungere i suoi obiettivi insieme a me, potesse avere successo per andare avanti - spiega Hamid- quando le università sono state aperte sotto i talebani, sono stati specificati giorni diversi per ragazzi e ragazze. A loro (le ragazze) non era permesso entrare a meno che non indossassero un foulard. Come possono i talebani dire ora alle ragazze di non poter andare in facoltà?"