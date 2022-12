Così i russi vogliono cancellare la Mariupol ucraina

La Russia ha demolito i resti del teatro Mariupol, luogo di uno degli episodi più sanguinosi della guerra in Ucraina.

Più che ricostruire questo è distruggere le prove

L'esercito russo lo ha bombardato lo scorso marzo uccidendo centinaia di persone che avevano cercato rifugio all'interno.

Image ALEXANDER NEMENOV/AFP or licensors

Come dozzine di edifici devastati dalla guerra, è stato demolito per costruire una nuova città in quello che alcuni definiscono un tentativo di cancellare ogni traccia dell'Ucraina.