La Commissione europea e Amazon chiuderanno il 2022 mettendo fine alla disputa sul comportamento anti-concorrenziale del gigante del web.

Le due parti hanno trovato un accordo che pone fine alle indagini in corso in particolare per quanto riguarda l'uso, da parte di Amazon, di dati non pubblici sui venditori, come annunciato anche dalla Commissaria europea per la concorrenza. Secondo Margrethe Vestager gli impegni presi dal colosso corrispondono alle richieste di Bruxelles.

Per risolvere la controversia, Amazon si è impegnata legalmente a non utilizzare dati non pubblici relativi o derivati dalle attività dei venditori indipendenti sul proprio mercato.

L’indagine formale della Commissione era stata avviata nel luglio 2019. Parallelamente, nel novembre del 2020, era stata avviata una seconda indagine sulla fornitura di servizi di marketplace online a venditori terzi.

Tre anni di indagini

La Commissione europea aveva accusato la multinazionale americana di vendite Amazon di abusare dei dati ottenuti da altre società che utilizzano la piattaforma per vendere i propri prodotti. Bruxelles aveva formalizzato questa accusa inviando una comunicazione degli addebiti alla società.

Inoltre, il dirigente della community aveva aperto una seconda indagine contro Amazon sospettata di favorire artificialmente le proprie offerte e quelle dei venditori che utilizzano i servizi di logistica della multinazionale. L'indagine europea era iniziata nel 2018.

Amazon rischiava una multa fino al 10% del suo fatturato mondiale annuale: miliardi di dollari. L'azienda ha sempre respinto le accuse. "Non siamo d'accordo con le affermazioni preliminari della Commissione europea e continueremo a fare ogni sforzo per garantire che abbia una comprensione accurata dei fatti'', si legge in una nota del gigante dell'e-commerce.