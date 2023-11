Dopo la decisione della Commissione europea di rinnovare l’autorizzazione del glifosato nell’Unione europea fino al 2033, le voci delle vittime raccontano a Euronews i danni del pesticida

PUBBLICITÀ

Lo scorso 16 novembre è arrivata la decisione della Commissione europea per il via libera all'uso del glifosato nell'Unione per altri 10 anni, "sulla base di valutazioni complete della sicurezza condotte dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa)" e condotte "insieme agli Stati membri".

Eppure, sono molte le domande che si celano dietro al pesticida più utilizzato al mondo, tra il ruolo delle multinazionali e le vittime del glifosato. Le loro storie a Witness.