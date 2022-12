Ritorna in Lapponia il Natale in grande stile. La regione nel nord della Finlandia si prepara per una stagione turistica molto redditizia grazie a un aumento del numero dei turisti rispetto alle precedenti vacanze natalizie, durante le quali la pandemia da Covid-19 aveva ostacolato i viaggi.

"Sono sicura che sarà un'ottima stagione turistica per la Lapponia, già lo vediamo da adesso e avremo ancora più turisti da gennaio a marzo", spiega Sanna Kärkkäinen, direttrice di Visit Rovaniemi, l'ufficio turistico del capoluogo lappone.

La rinascita del turismo in Lapponia

Una vera rinascita dell’industria del turismo, con un aumento del 100% rispetto allo scorso anno delle prenotazioni negli hotel locali.

Nei giorni più duri della pandemia, il turismo in Lapponia è diminuito del 90%. Soltanto 11.000 persone hanno scelto la la Finlandia come meta turistica nel dicembre 2020 e 49.000 nel 2019. Quest’anno sono attesi invece circa 63.000 turisti.

Investimenti al posto del risparmio

Durante la pandemia, l'Apukka's Resort, poco fuori Rovaniemi, è rimasto chiuso. Ma invece di puntare al risparmio, Harri Mällinen, direttore esecutivo di Apukka's Resort, ha investito 8 milioni di euro per espandere l'attività. "Durante la pandemia, abbiamo investito circa 4 milioni di euro negli alloggi. E la scorsa estate, abbiamo investito altri 4,5 milioni di euro." E la scommessa ha pagato. La scorsa stagione, infatti, il fatturato di Apukka è cresciuto del 90%. Per la stagione invernale, com'è il caso di molti hotel in Lapponia, l'Apukka's Resort è già al completo.