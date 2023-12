Di Euronews

In Finlandia Babbo Natale è conosciuto come Joulupukki: la tradizione vuole che consegni i regali personalmente la notte della vigilia il 24 dicembre

Lo conoscono tutti come Santa Claus ma nel suo Paese di origine, la Lapponia, Babbo Natale è Joulupukki. Letteralmente "capra dello yule", (lo yule è una festa della tradizione pagana di origine celtico-germanica, nello specifico era la festa del solstizio d’inverno), il precursore di Babbo Natale era un caprone umanizzato.

Dove vive Babbo Natale

La casa di Babbo Natale si trova ai piedi della montagna di Korvatunturi, in un minuscolo villaggio chiamato Savukoski, poco lontano da Rovaniemi e vicino al Parco Nazionale di Urho Kekkonen, oltre il Circolo Polare Artico in Finlandia - la linea del Circolo Polare Artico è segnata nella piazza centrale del villaggio.

La tradizione vuole che Santa Claus inizi il suo viaggio il 23 dicembre per consegnare i regali la sera della vigilia di Natale.

Il villaggio di Babbo Natale in Lapponia

Il villaggio di Santa Claus è nato quasi per caso nel 1950 in occasione della visita della moglie del presidente americano Roosevelt in Lapponia.

Da quel giorno il villaggio natalizio di Rovaniemi è un luogo magico dove si possono inviare le famose letterine nell'ufficio postale di Babbo Natale ma anche dove incontrare il nonno dalla barba bianca e il cappello rosso.