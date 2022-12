Una sfida per nulla scontata, alla fine la Croazia di Luka Modric si è aggiudicato il terzo posto del Mondiale 2022 in Qatar battendo il Marocco per 2-1.

Le due squadre si erano già affrontate nella fase a gironi: era finita 0-0. Sul terreno del Khalifa International Stadium di Al Rayyan a sbloccare il risultato Gvardiol di testa al 7’. Dopo due minuti il pareggio dei marocchini: ci pensa Dari, sempre di testa. Al 42’ il raddoppio della Croazia: destro a giro vincente di Orsic. Nonostante le tante azioni sul finale il Marocco non riesce a trovare il pareggio.

A Russia 2018 erano arrivati secondi, battuti da una Francia che questa domenica si gioca la finalissima. Ora i croati festeggiano salendo il podio dopo aver vinto la “finalina. I Leoni dell'Atlante hanno saputo riconfermare la grinta che li ha caratterizzati in questo Mondiale. Una partita emozionante, da entrambe le parti, fino all'ultimo minuto.

Il Marocco non esce comunque sconfitto perché, a detta di tutti gli addetti ai lavori, ha giocato una competizione mondiale in modo eccellente. La nazionale allenata dal ct Regragui però ha fatto comunque la storia del calcio africano chiudendo con uno storico quarto posto, prima nazionale africana di sempre a chiudere con un tale piazzamento.

Questa partita ha segnato anche l'ultima apparizione a un Mondiale per il croato Luka Modric, classe 1985. Ora gli occhi sono puntati sulla finalissima Argentina-Francia.