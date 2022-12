Festa e disordini a Parigi dopo la vittoria del Marocco in Qatar

Clacson, fuochi d'artificio, canti e bandiere. Era iniziata così, sugli Champs-Élysées di Parigi, la festa dei tifosi del Marocco, qualificatosi per la semifinale dei Mondiali in Qatar, grazie al successo sul Portogallo.

Erano circa in 20.000 nel viale più emblematico della capitale francese e un forte dispositivo era stato dispiegato nell'area: 1.200 agenti. In alcune vie della città i festeggiamenti, però, si sono trasformati in disordini, con la polizia che è arrivata allo scontro con alcuni gruppi di tifosi. Le forze dell'ordine hanno fatto sapere di aver effettuato 74 arresti.

Anche in Italia, da Milano a Palermo, i tifosi marocchini hanno invaso le strade della città. Nel capoluogo lombardo migliaia di persone si sono riversate su corso Buenos Aires, in zona Porta Venezia.