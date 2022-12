Non può essere certo definita soltanto "la finale di consolazione": Croazia e Marocco hanno tutti i motivi per essere molto orgogliosi del loro Mondiale, che si conclude con la finale per il 3°-4° posto, in programma sabato alle 16 al Khalifa International Stadium di Al Rayyan.

Per la Croazia, dopo il secondo posto di Russia2018, battuta in finale dalla Francia, il 3° posto sarebbe il coronamento di un ciclo straordinario e di un gruppo straordinario, ma i giocatori croati sanno che il Marocco venderà carissima la pelle. Non sarà certo un'amichevole.

La delusione di Modric, Kramarić e Lovren, dopo la sconfitta con l'Argentina in semfinale. Frank Augstein/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Lo sa bene l'attaccante Andrej Kramarić (31 anni, gioca in Germania nell'Hoffenheim):

"Come ho detto prima, loro combatteranno. Combatteranno per la loro vita, perché se vinci una medaglia di bronzo ai Mondiali diventi un eroe immortale nel tuo Paese. È la stessa cosa che faremo noi", ha dichiarato Kramarić in conferenza stampa.

Andrej Kramarić Press Conference. (16.12.2022) Screenshot Qatar2022

Croazia e Marocco si sono già affrontate, qui a Mondiali di Qatar2022, nel girone eliminatorio: finì 0-0. Era il 23 novembre.

Tutta l'Africa e l'intero mondo arabo tiferanno per il Marocco, ma per l'esito della partita molto dipenderà dalla condizione morale delle due squadre, dopo le sconfitte patite in semifinale: 3-0 la Croazia con l'Argentina, 2-0 il Marocco con la Francia.

Dopo la finale per il 3°-4° posto, tutti i riflettori si accenderanno sul Lusail Stadium, dove domenica pomeriggio alle 16 (ora italiana) è in cartellone la finalissima dei Mondiali: Argentina-Francia.