Kiev diffida delle menzogne di Mosca

Malgrado le dichiarazioni a volte tranquillizzanti di Mosca, l'Ucraina ritiene che la Russia stia preparando una nuova massiccia offensiva per il prossimo anno. I 18 miliardi di euro in aiuti, che l'UE ha sbloccato dopo aver superato la riluttanza della Polonia, contribuiranno notevolmente a preparare la difesa. Per Zelensky i prossimi mesi saranno decisivi. Tanto più che gli attacchi russi continuano senza sosta.

Così Volodymyr Zelensky: "Oggi nel Donbass, come in tutte le settimane precedenti, continuano i brutali attacchi russi. Gli occupanti stanno usando tutto quello che hanno nell'offensiva. Non possono sconfiggere il nostro esercito, quindi distruggono fisicamente ogni città e villaggio in modo che non ci siano edifici, nemmeno muri che possono essere usati per qualsiasi difesa".

Gli attacchi russi stanno causando vittime in gran parte del paese e interruzioni di corrente nella maggior parte delle parti, compresa la capitale, Kiev. Kherson ha sopportato il peso maggiore in queste ore, poiché un attacco che ha ucciso due persone ha fatto sì che la città non avesse elettricità per ore.