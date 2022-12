Francia: strage vicino Lione, a Vaulx en Velin

La scorsa notte è scoppiato un grave incendio in un edificio a Vaulx-en-Velin. Un bilancio provvisorio parla di almeno dieci morti, tra cui cinque bambini.

"Un grande incendio è stato dichiarato a Vaulx-en-Velin dalle 3 del mattino", ha avvertito la prefettura del Rodano questo venerdì 16 dicembre 2022. L'incendio è scoppiato in un edificio di sette piani situato sul chemin des Barques. In un rapporto provvisorio, la prefettura riferisce che sono morte almeno dieci persone, tra cui cinque bambini. Altre quattro persone si trovano in stato di assoluta emergenza e altre dieci sono ferite in modo lieve, tra cui due vigili del fuoco.

Secondo la prefettura, l'origine dell'incendio, “ormai spento”, è ancora sconosciuta.

È stato istituito un perimetro di sicurezza per consentire l'intervento delle squadre di soccorso. “Il Prefetto ha attivato una centrale operativa dipartimentale e un piano per le numerose vittime”.