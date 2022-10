Cresce il numero degli sfollati interni in Ucraina almeno secondo le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite. Persone, che nonostante la guerra, ora sono in cerca di un rifugio nella parte occidentale del Paese. Un’emergenza che sta mettendo a dura prova le strutture locali allo stremo.

Secondo quanto riferito da Stephane Dujarric, portavoce delle Nazioni Unite, "Ora ci sono oltre 1 milione di ucraini dislocati in 5.670 località. Rifugiati interni che cercano riparo e sostegno temporaneo e che hanno bisogno di aiuti con l'avvicinarsi dell'inverno. Hanno un bisogno urgente di vestiti pesanti, coperte, stufe portatili e combustibili solidi".

Il numero degli ucraini che sono fuggiti in altri paesi è tuttavia molto più alto. Si stima che siano oltre 7 milioni e 700 mila secondo l’Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite. Dal governo di Kiev arrivano raccomandazioni a non tornare a casa prima della primavera. Un consiglio che arriva per i timori che le reti energetiche del paese non possano far fronte agli attacchi russi.

Salute mentale a rischio

Gli ucraini che sono fuggiti dovrebbero rimanere dove sono durante l'inverno per alleviare la pressione sulle infrastrutture. Secondo le autorità locali i raid di Mosca avrebbero distrutto più di un terzo del settore energetico del paese. “Il popolo dell’Ucraina è sotto tremendo stress. Stanno emergendo problemi di salute mentale e questa sarà una delle eredità più devastanti e durature di questo conflitto. La pura profondità della catastrofe umanitaria è sbalorditiva”. Parola della coordinatrice residente delle Nazioni Unite in Ucraina Denise Brown.

Quasi 18 milioni di persone – più del 40 per cento dell’intera popolazione ucraina – ora hanno bisogno di assistenza umanitaria, con 14 milioni costretti a fuggire dalle proprie case, inclusi 6,2 milioni di sfollati interni e quasi 7,7 milioni di rifugiati. Secondo l’UNICEF, circa 5,7 milioni di bambini in età scolare sono stati colpiti dall’inizio della guerra. L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che ci sono stati oltre 630 attacchi verificati all’assistenza sanitaria e ogni giorno che passa emergono “nuove dimensioni”.

“I danni agli impianti elettrici e termici significano che la vita sarà ancora più difficile per i già vulnerabili, compresi gli anziani e le persone con disabilità. C’è un rischio maggiore di morte nei prossimi mesi perché i civili potrebbero non avere ac-cesso ai servizi essenziali per sopravvivere”, ha concluso la Brown.

Intanto quasi 600 partner umanitari stanno fornendo assistenza fondamentale e protezione a livello nazionale. Molti sono organizzazioni umanitarie nazionali e locali. In tutto, più di 13 milioni di persone sono state raggiunte da operatori umani-tari in tutto il paese.