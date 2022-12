Morawiecki: "Tetto al prezzo del gas? Non ci sarà una svolta a breve"

Le istituzioni europee sono al centro di uno scandalo in un momento cruciale. La guerra russa in Ucraina continua e ci decisioni critiche da prendere per i cittadini europei: i leader dell'Unione, però, non riescono a trovare una risposta alla crisi energetica. Ne parliamo con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki.

Partiamo dal recente scandalo, il cosiddetto Qatargate, e dalle accuse di corruzione contro dei funzionari europei, tra cui la vicepresidente del Parlamento europeo. Quando ha sentito questa notizia, è rimasto scioccato?

Beh, sono rimasto abbastanza scioccato e sono venuto a conoscenza di alcuni dettagli di questa vicenda. Spero che lo Stato di diritto torni nel Parlamento europeo e che questi comportamenti scandalosi vengano spiegati.

Mentre i cittadini dell'Unione europea assistono a questo dramma politico, l'Unione dopo mesi di interminabili colloqui è ancora a un punto morto per quanto riguarda la gestione della crisi energetica. I ministri dell'Unione europea hanno fallito ancora una volta questa settimana. Possiamo aspettarci una svolta a breve?

Non ne sono così sicuro, perché vedo che alcuni dei Paesi che devono gestire questa crisi, dal punto di vista dei prezzi del gas e del petrolio, lo fanno in modo molto egoistico. Non vedono il quadro più ampio. Non vedono l'impatto diretto delle risorse naturali e dei prezzi sull'Ucraina, l'alimentazione della macchina da guerra russe dovrebbe cessare il prima possibile. La Polonia è sempre stata tra Paesi più radicali per quanto riguarda l'incremento delle sanzioni nei confronti della Russia. Questo perché siamo dell'idea che prima affronteremo davvero la questione della macchina da guerra russa, prima la pace tornerà in Europa.

A proposito dei vari negoziati sul prezzo del gas: come si può spiegare ai cittadini che vedono le loro bollette salire alle stelle che i leader europei non riescono a trovare una soluzione?

Diversi Paesi, tra cui la Polonia, alcuni mesi fa - ad aprile, maggio e giugno - hanno fatto pressione sulla Commissione europea e su alcuni Paesi del Nord in particolare, insieme a Italia e Spagna. Stavamo cercando di agire sugli aiuti. Abbiamo cercato di trovare un comune denominatore: sapevamo che il tetto al prezzo del gas doveva trovarsi a metà strada tra le nostre aspettative e quelle di Germania, Paesi Bassi e altri Paesi. Tuttavia, il modo in cui si sono ostinati a bloccarlo mi preoccupa molto. Credo che siamo ancora lontani dal trovare un compromesso su un tetto al prezzo del gas.

Quindi la colpa di questa situazione di stallo è della Germania e dei Paesi Bassi?

Non sto dando la colpa a nessuno. Dico solo che solidarietà per tutta l'Europa significa trovare il più rapidamente possibile un denominatore comune e non sempre il minimo comune denominatore.

La sicurezza energetica del continente è a rischio per questo inverno e per quelli a venire?

Assolutamente sì. L'Unione europea è una vera e propria potenza economica. Possiamo anche imporre... forse imporre è una parola troppo forte... diciamo che possiamo fare pressione sui nostri partner. E con questo non intendo la Russia. Intendo dire che gli altri Paesi devono stipulare accordi a medio o lungo termine sul gas a un livello appropriato e non dipendente dalle enormi fluttuazioni e speculazioni che si sono verificate ad agosto e settembre di quest'anno.

La guerra in Ucraina è ancora in corso e non se ne vede la fine. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che l'Occidente dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di fornire garanzie di sicurezza alla Russia per porre fine alla guerra. È un'opzione realistica?

Credo che la Russia, essendo una superpotenza - indebolita ma ancora dotata di arme nucleari e di un forte esercito - non abbia bisogno di alcun tipo di garanzia, perché le garanzie le ha già nelle proprie mani. L'unico Paese che ha bisogno di sostegno e garanzie per la propria sovranità e sicurezza è l'Ucraina. Ecco perché penso che un approccio appropriato da parte nostra sarebbe quello di sostenere l'Ucraina attraverso la fornitura di armi più potenti e aiuti finanziari, in modo che Putin e il Cremlino vedano che siamo seriamente intenzionati a sostenere l'Ucraina non solo durante questo inverno, ma anche negli anni a venire.

Per concludere, vorrei chiederle di parlare di una questione più comunitaria. Bruxelles ha deciso di congelare i fondi europei per l'Ungheria perché teme che questi soldi possano favorire la corruzione. Qual è la sua opinione in merito?

Posso dire che sono stupito e scioccato dalla corruzione del Parlamento europeo. Questa è la prima cosa. Credo che le procedure del Parlamento europeo e delle altre istituzioni debbano essere riviste in profondità. Per quanto riguarda l'approccio dell'Unione europea nei confronti dell'Ungheria, penso che, dato che l'Ungheria ha un governo piuttosto conservatore, questo sia uno dei motivi per cui l'Ungheria è attaccata così tanto. Non sono un esperto dell'ecosistema ungherese, ma penso che una parte significativa degli attacchi, se non tutti, siano ingiustificati.

Ci sono preoccupazioni anche sul suo Paese, la Polonia. Ma non è stata presa alcuna decisione in merito. Cosa ha da dire a coloro che parlano di due pesi e due misure per Polonia e Ungheria?

Posso solo sottolineare che sia l'Ungheria che la Polonia sono trattate in modo molto ingiusto, non dovrebbe essere così.

Vi sentite presi di mira dalla Commissione europea?

Negli ultimi due anni la Commissione europea ci ha preso di mira perché non è d'accordo sulla riforma del sistema giudiziario post-comunista.

Ritiene che Bruxelles abbia in qualche modo ammorbidito il suo atteggiamento nei confronti della Polonia dopo la guerra?

Ammorbidito? Io non lo vedo affatto. Vedo che stanno ancora intervenendo in modo molto brutale, al di là delle loro competenze, che non sono incluse nei trattati. E noi lo diciamo a gran voce. Ecco perché sono così sorpreso dal loro approccio degli ultimi anni.