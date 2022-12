Guerre, violenze, censura. Il 2022 è stato l’anno nero per la libertà di stampa. Secondo il rapporto annuale di Reporter senza Frontiere il numero di giornalisti incarcerati nel mondo ha raggiunto un nuovo record: 533, circa 40 in più rispetto al 2021, in pratica un aumento del 13,4%. Arrestati solo per aver esercitato il loro lavoro.

Più della metà dei giornalisti detenuti al 1 dicembre si trova in Asia, Cina (110), Birmania (62), Iran (47), e Vietnam(39). Al quinto posto la Bielorussia, unico paese europeo in cima alla classifica. Le donne rappresentano circa il 14,6% del totale dei giornalisti detenuti, con un aumento di quasi il 30% rispetto all’anno precedente. E molte sono proprio a Minsk.

L'Iran è l'unico Paese che non faceva parte di questa lista nera lo scorso anno, sottolinea l**'Ong con sede a Parigi** che stila questo rapporto annuale dal 1995. La Repubblica islamica ha infatti imprigionato un numero di professionisti dei media "senza precedenti" in 20 anni dall'inizio del movimento di protesta scoppiato a settembre. Trentaquattro nuovi giornalisti si sono aggiunti ai 13 che erano stati rinchiusi in carcere prima dell'inizio delle proteste.

Giornalisti detenuti o uccisi, la metà sono donne

Non va meglio anche in altri parti come l’America latina dove invece si contano i reporter uccisi, solo 11 in Messico ormai diventato uno dei posti dove è impossibile svolgere questa professione. Un primato triste per il paese seguito da Ucraina, Haiti. Siria e Yemen a causa dei conflitti in corso.

Intanto a Città del Messico e in altre zone del paese latino-americano tra le proteste di piazza, i giornalisti sfidano la morte per raccontare pezzi di vita e denunciare corruzione e criminalità. Anche pur sapendo che i colpevoli di tanti omicidi, compresi quelli dei giornalisti, non verranno quasi mai individuati.

Se da una parte informarsi al giorno d’oggi è molto facile grazie alla tecnologia, fare informazione, specie in molti paesi, sta diventando sempre più pericoloso.