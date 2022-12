A Bruxelles è stato trovato un accordo per una tasse carbone da imporre alle frontiere per le merci prodotte inquinando in ingresso nell'Unione europea. Si tratta prevalentemente di prodotti in acciaio, cemento, alluminio, plastica. La tassa punta ad evitare il dumping, cioè minori costi di produzione in Paesi stranieri e a spingere Paesi terzi ad applicare standard di produzione europei, verdi.

In pratica, l'importatore dovrà dichiarare le emissioni legate al processo produttivo e se queste superano lo standard europeo, acquisire un "certificato di emissione" al prezzo della CO2 in Ue. Se esiste una tassa carbone nel Paese esportatore, pagherà solo la differenza. La norma punta pure ad evitare la delocalizzazione della produzione.

L'accordo è stato raggiunto tra i negoziatori dei 27 e il Parlamento europeo. Entrerà in vigore con una fase di test a ottobre 2023. In un secondo round di negoziati verrà decisa l'effettiva entrata in vigore della tassa, probabilmente dal 2026.