"Lavarsi è dignità", ad Amburgo il bus con le docce per i senzatetto

Fare una doccia calda o lavarsi i denti: per i senzatetto non è una cosa scontata.

Dominik Bloh, che viveva per strada, lo sa bene. È uno dei promotori dell'iniziativa GoBanyo, un autobus con doccia per le persone senza fissa dimora, che dal 2019 percorre le vie di Amburgo.

"Lavarsi è dignità, ma non tutti ne hanno la possibilità" è il motto dell'iniziativa.

L'impegno per i senzatetto

"L'idea è nata per strada, quando ero ancora fuori e mi sono reso conto che lavarmi era la cosa più difficile per me - ha spiegato Dominik Bloh - Ho scritto una frase: Sono stato sporco per così tanto tempo che ho pensato di essere sporco io stesso. Non voglio che altre persone provino quella sensazione".

Per il suo impegno, Dominik Bloh - insieme ad altri 15 cittadini - è stato insignito della Croce al Merito dal Presidente tedesco Franz-Walter Steinmeier, in occasione della Giornata del Volontariato.

"Sono profondamente grato per tutti i loro sforzi. Senza questo impegno, le persone senza alloggio nel nostro Paese starebbero molto peggio" ha detto Steinmeier.

Il servizio attivo per le vie di Amburgo

L'autobus con le docce è attivo cinque volte alla settimana in varie zone della città. C'è anche una giornata di docce solo per le donne. Il servizio è stato utilizzato più di 19.000 volte. Vengono forniti articoli da toilette e biancheria intima. Sono disponibili anche indumenti caldi, soprattutto nelle giornate invernali. Per Bohl, l'impegno è una necessità.

"Per me il volontariato è qualcosa di molto importante - ha commentato il promotore di GoBanyo - La mia vita è cambiata completamente. Ero per strada. Quando ho aiutato gli altri, ho avuto di nuovo un compito. Quando fai qualcosa di buono per le persone, ricevi qualcosa di buono in cambio".