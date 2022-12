La Spagna si gioca questo martedì un posto nei quarti di finale dei Mondiali in Qatar contro il Marocco. La Roja di Luis Enrique, che ha già sfidato i nordafricani tre volte senza mai inciampare, spera di continuare sulla buona strada, ma questa volta si trova di fronte a una nazionale che ha già sorpreso nella fase a gironi e che non ha nulla da perdere.

L'altro grande testa a testa della giornata opporrà il Portogallo alla Svizzera. Come sempre, gli occhi sono puntati su Cristiano Ronaldo al campo di allenamento del Portogallo, che si appresta ad affrontare gli elvetici agli ottavi di finale. Il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro non ha ancora lasciato veramente il segno nella competizione, ma il fuoriclasse e il resto della squadra di Fernando Santos vorranno giocarsi il tutto per tutto contro una nazionale che non raggiunge i quarti di finale dal lontano 1954.

Per quanto riguarda gli svizzeri, ancora una volta l'ex centrocampista del Liverpool Xherdan Shaqiri ha dimostrato di essere il pilastro della squadra, segnando durante lo scontro con la Serbia. Shaquiri si è complimentato con il già citato Ronaldo, sottolineando l'importanza del non sottovalutare il lusitano. È lecito pensare che non abbia tutti i torti. Chi uscirà trionfante da questa partita affronterà la vincente di Spagna-Marocco.