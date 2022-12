In aereo dall'Africa all'Italia via Malta, grazie a documenti falsi. Un'operazione della Guardia di Finanza di Treviso ha portato all'arresto del presunto responsabile di un un traffico di clandestini che avrebbe illegalmente introdotto in Italia circa 200 persone.

Composta da tre guineani, l'organizzazione si avvaleva di Malta come scalo da cui poi smistare i clandestini a Roma, Napoli, Torino e altri aeroporti. Denominata "Malta's passeur", l'operazione era scaturita da un'indagine partita alla fine del 2019 grazie all'intercettazione, in quello di Treviso, di due persone in arrivo dall'Africa con passaporti contraffatti. Tra i 450 e i 700 euro la cifra intascata dall'organizzazione per ciascun clandestino introdotto in Italia.

Già destinatario di una misura cautelare che l'obbligava a non lasciare il comune di Napoli, l'uomo ora finito in manette era fuggito in Francia, dove aveva inoltrato una richiesta di protezione internazionale.