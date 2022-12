Una forte turbolenza ha scosso violentemente un aereo Airbus A330-200 della Hawaiian Airlines partito da Phoenix e diretto a Honolulu: è accaduto nella tarda mattinata di domenica (ora americana), ferendo gravemente 11 persone.

Il volo trasportava 278 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio.

36 persone sono state sottoposte a cure, avendo riportati escoriazioni, anche alla testa, e contusioni. Altri passeggeri hanno accusato nausea e vomito a causa della violenta turbolenza. In totale, 20 persone sono state trasportate in ospedale. Tra i feriti ci sono anche tre assistenti di volo.

I danni all'interno dell'aereo. (Honolulu, 18.12.2022) Jazmin Bitanga/Jazmin Bitanga

Secondo la compagnia aerea, al momento della turbolenza era acceso il segnale "cinture di sicurezza allacciate", ma alcuni dei feriti non avevano rispettato l'avvertimento.

Subito dopo, i piloti hanno iniziato la discesa d'emergenza verso l'aeroporto di Honoloulu.

Il servizio meteorologico nazionale delle Hawaii ha dichiarato che, al momento dell'incidente, era stato emesso un avviso meteorologico per temporali sulle aree previste dalla rotta di volo.

L'Hawaiian Airlines era a conoscenza delle previsioni meteorologiche e delle condizioni di instabilità dell'aria e del tempo, ma non aveva avvertito la particolare zona d'aria in cui si sono verificate le turbolenze: lo ha dichiarato il direttore operativo della compagnia aerea