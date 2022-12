Gli sforzi russi intorno a Bakhmut indicano che le forze di Mosca non sono riuscite a imparare molto dalle precedenti campagne con un alto numero di vittime concentrate su obiettivi di scarso valore operativo o strategico. Questa è l'ultima valutazione dell'Istituto per lo studio della guerra.

I militari russi hanno disperso le forze di combattimento su piccoli insediamenti intorno a Bakhmut dalla fine di maggio; nei sei mesi successivi si sono assicurati solo pochi km. Come ha più volte osservato il think tank gli sforzi russi per avanzare sulla città hanno portato al continuo logoramento della forza lavoro e delle attrezzature russe, bloccando le truppe su insediamenti relativamente insignificanti per settimane e mesi.

Questo modello di operazioni ricorda da vicino il precedente tentativo russo di prendere Sievierodonetsk e Lysychansk all'inizio della guerra.

L’Istituto per lo studio della guerra ha valutato nel corso di giugno e luglio di che le forze ucraine hanno consentito alle truppe russe di concentrare gli sforzi sulle due città vicino al confine della regione di Luhansk di importanza operativa e strategica limitata. Tutto questo al fine di capitalizzare il continuo degrado delle forze russe nel corso di duri combattimenti.

Gli sforzi russi in quest'area sono rimasti in gran parte bloccati lungo le linee raggiunte all'inizio di luglio. Anche se le truppe russe continuano ad avanzare verso e all'interno di Bakhmut, e anche se costringono gli ucraini ritirarsi dalla città (come è avvenuto a Lysychansk), Bakhmut offre loro scarsi vantaggi operativi.

I costi associati a sei mesi di combattimenti brutali, estenuanti e basati sull'attrito intorno alla zona superano di gran lunga qualsiasi vantaggio operativo che i russi possono ottenere prendendo Bakhmut.

D'altra parte, le offensive russe intorno alla città stanno consumando una parte significativa della potenza di combattimento disponibile della Russia, facilitando potenzialmente le continue controffensive ucraine.