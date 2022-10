Le proteste in Iran non sono ancora sopite e il clima non volge alla distensione. Anche nell'estrema provincia settentrionale, precisamente nella città di Mahabad, altre centinaia di giovani sono scesi in piazza in seguito all'uccisione mercoledì di un curdo da parte delle forze dell'ordine. Alla repressione, visibile in tante altre città, la piazza continua a rispondere compatta. L'Onu ha chiesto un'indagine indipendente sulla morte di Mahsa Amini e su altre violazioni dei diritti umani in Iran.

Report agghiacciante

"Abbiamo ricevuto una serie di segnalazioni su molte altre ragazze e donne, in effetti vittime della repressione sono stati anche dei giovanissimi finiti in preda alla violenza genertalizzata. Abbiamo un elenco di almeno 27 bambini che sono stati uccisi dalla polizia iraniana dall'inizio di queste proteste. La cifra complessiva è di un minimo di 250 persone che sono state abbattute dalle azioni repressive del governo iraniano da quando l'ondata della rivolta è iniziata il 16 settembre": spiega Javaid Rehman, relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Iran.

La politica del pugno di ferro

Le autorità iraniane trattano le proteste come un problema di ordine pubblico e usano il pugno di ferro. A livello ufficiale è stata fatta una correlazione irreale fra un attacco ad una moschea, che avrebbe causato la morte di 15 pellegrini, e le proteste di piazza che risalgono solo alla morte delle donne che vogliono ribellarsi al gioco di una morale formale e oscurantista.