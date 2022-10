Vertice di Praga: tra guerra e crisi energetica

I leader dell'Unione europea (per l'Italia, presente Mario Draghi) sono a Praga, in un vertice definito "informale", per discutere le tre questioni più urgenti, tutte collegate, che l'Europa deve affrontare in questo periodo storico: la guerra in Ucraina, la crisi energetica e la situazione economica.

Il primo a concedersi al foltissimo plotone di cronisti è il presidente del Consiglio europeo, il belga Charles Michel:

"Oggi abbiamo un argomento importante all'ordine del giorno: ovviamente, la guerra in Ucraina. L'importanza è rimanere uniti, rimanere fermi a sostegno dell'Ucraina, con il sostegno finanziario e morale e con il supporto militare. È anche molto importante essere molto fermi, per condannare l'aggressione russa. Non riconosciamo, non riconosceremo mai i falsi referendum e le annessioni illegali".

Charles Michel ai microfoni di tutta Europa. (Praga, 7.10.2022) Darko Bandic/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Sul "red carpet" di Praga arriva anche la presidente della Commissione europeo, Ursula von der Leyen:

"Ovviamente, la situazione con la Russia ha avuto un impatto sull'economia globale, principalmente attraverso i prezzi dell'energia e la scarsità di energia. I prezzi dell'energia sono alle stelle, ma se guardate oltre, negli ultimi sette mesi, si nota che la Russia ha deliberatamente e sistematicamente tagliato la fornitura di gas all'Unione europea, ma noi siamo stati in grado di compensare".

Microfoni per Ursula von der Leyen. (Praga, 7.10.2022) Petr David Josek/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

All'esterno del Castello di Praga, dove si svolge il vertice, si è tenuta una protesta di manifestanti pro-Ucraina, che chiedono maggiore sostegno all'Ucraina da parte dell'Ue.

Lungamente fischiato il premier ungherese Viktor Orbán.

Il vertice informale di Praga dovrebbe rappresentare "un primo passo importante" in vista del summit del 20-21 ottobre a Bruxelles.