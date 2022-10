Oltre 40 leader europei si riuniscono a Praga per l'incontro inaugurale della Comunità Politica Europea (CPE), ma molto rimane poco chiaro su ciò che questa nuova organizzazione rappresenti e possa davvero ottenere.

Questo primo incontro si tiene appena cinque mesi dopo che Emmanuel Macron ha presentato, per la prima volta, la comunità come risposta alla guerra della Russia in Ucraina e al completo ripensamento geopolitico che questo evento ha innescato nelle capitali europee.

Questo nuovo formato aveva anche lo scopo di lenire le pene di quei paesi candidati, ma in sala d'attesa per l'adesione all'UE. Richieste che erano state scompigliate dalla richiesta accelerata di adesione dell'Ucraina, Moldova e Georgia all'indomani dell'invasione della Russia.

Macron ha sottolineato che la CPE non dev'essere un'alternativa all'adesione, ma piuttosto consentire una cooperazione più profonda con i paesi democratici in tutto il continente.

Per Steven Blockmans, direttore della ricerca presso il Center for European Policy Studies (CEPS), la rapidità con cui è stato organizzato questo incontro suggerisce che ci siano "questioni che trascendono le controversie bilaterali e che riguardano il futuro della sicurezza europea."

Tutto questo dimostra che "Russia e Bielorussia che il resto d'Europa si sta sostanzialmente unendo in difesa di quell'ordine di sicurezza europeo", ha aggiunto.

Sia la pandemia di COVID-19 che l'invasione russa in Ucraina hanno portato ad accuse secondo cui l'UE si è troppo compiaciuta delle proprie dipendenze e dell'influenza di attori stranieri come Russia e Cina nel proprio cortile.

Questa nuova organizzazione sarebbe "un'aggiunta gradita alle organizzazioni internazionali e ad altre conferenze intergovernative esistenti", ha affermato Blockmans.

La maggior parte dei paesi europei appartiene già a una o più organizzazioni tra cui l'UE, l'alleanza militare della NATO, il Consiglio d'Europa, che mira a difendere i diritti umani e lo stato di diritto nei suoi paesi membri, e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) il cui mandato comprende questioni quali il controllo degli armamenti, la libertà di stampa e elezioni libere ed eque.

Ma gli ultimi due punti si sono dimostrati inefficaci nel caso della Russia.

Mosca ha furbescamente abbandondato il Consiglio d'Europa poche ore prima del voto per la sua espulsione mentre l'OSCE, le cui decisioni sono prese all'unanimità, "è stata sequestrata negli ultimi due anni dalla Russia e dal suo alleato Bielorussia, che hanno bloccato i tentativi di risoluzione delle controversie nei conflitti", secondo Blockmans.

La Comunità politica europea o EPC, come immaginato da Macron e dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel in recenti discorsi, offrirebbe invece spazio a discussioni politiche e strategiche sul futuro del continente.

"Ha davvero il potenziale per costruire un nuovo forum per lo scambio strategico e il processo decisionale su scala pancontinentale, che è proprio ciò che la situazione geopolitica richiede al momento", Daniela Schwarzer, direttore esecutivo per l'Europa e l'Eurasia di Open Fondazioni della società, ha detto a Euronews.

"Sappiamo che l'Europa non ha investito abbastanza nel proprio vicinato per molto tempo", ha proseguito. "Quindi, se questa Comunità politica europea diventa un forum e un luogo per l'elaborazione delle politiche, ciò dimostra effettivamente ai vicini dell'UE che è interessante collaborare più strettamente con l'UE, ciò creerà maggiore stabilità nel vicinato dell'UE".

Quello che sappiamo

Tuttavia, dal discorso del 9 maggio di Macron è stata fatta poca luce sulla forma e la portata che la comunità politica avrà in futuro.

Una delle poche cose che sono state rilasciate è l'elenco degli invitati dei partecipanti invitati con 44 nomi.

Non sorprende che i 27 paesi dell'UE siano stati invitati così come paesi terzi attualmente nelle varie fasi di adesione all'UE — Albania, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Turchia e Ucraina — o che aspirano ad entrare nel club : Georgia e Kosovo.

Anche gli stretti alleati dell'UE Svizzera, Norvegia e Islanda hanno fatto il taglio, così come l'ex membro dell'UE Gran Bretagna e i leader di Armenia e Azerbaigian. Infine sono stati invitati anche i presidenti del Consiglio Europeo e della Commissione Europea.

Il Consiglio europeo, che ha co-organizzato questo primo incontro con la Repubblica ceca, ha affermato nella lettera di invito che questo incontro mira a fornire una piattaforma per il "coordinamento politico" mettendo i leader "su un piano di parità".

Questo al fine di promuovere la cooperazione su aree di interesse comune e rafforzare "la sicurezza, la stabilità e la prosperità dell'Europa nel suo insieme".

I leader inizieranno incontrandosi in una sessione plenaria nel primo pomeriggio prima di interrompersi per le tavole rotonde che tratteranno argomenti quali pace e sicurezza, energia e clima, situazione economica, migrazione e mobilità.

Avranno quindi l'opportunità di tenere incontri bilaterali prima di riunirsi per una sessione plenaria di chiusura che si terrà durante la cena.

Cosa non sappiamo

Praticamente tutto il resto è in discussione.

Il Consiglio europeo ha già affermato, ad esempio, che non ci sarà una dichiarazione congiunta rilasciata al termine della riunione per delineare se i leader abbiano raggiunto un consenso sui temi affrontati o sul futuro dell'organizzazione stessa.

"Il miglior risultato del primo incontro sarebbe, credo, concordare una sorta di mandato minimo a condizione che si incontreranno di nuovo perché c'è una reale necessità di ridefinire i rapporti dell'Ue con i suoi vicini in modo nuovo, " ha detto Schwarzer.

Come sarà strutturato

Il rischio è che questo incontro possa essere una meraviglia senza una struttura adeguata, come un segretariato che si occuperebbe del lavoro amministrativo e organizzerebbe le riunioni successive.

Il Consiglio dell'UE è del parere che la CPE e i suoi leader dovrebbero incontrarsi due volte l'anno. Lo scenario di compromesso sarebbe che sia modellato sul G20 con vertici organizzati a rotazione da ciascun paese partecipante con l'ospite che si alterna tra uno Stato membro dell'UE e un paese terzo.

Come verranno prese le decisioni

C'è anche una questione di budget e se ci debba essere o meno un fondo comune per pagare i diversi progetti che possono essere intrapresi o se i paesi debbano semplicemente intervenire a seconda dei loro interessi.

Questo porta a come vengono prese le decisioni: dovrebbero essere prese come un gruppo di più di 40 persone o dovrebbe essere consentito alle cosiddette "coalizioni di volontà" di procedere con i propri progetti?

Molto dipenderà anche dal tipo di voto richiesto per l'adozione delle decisioni: unanimità o maggioranza qualificata.

Questo è attualmente oggetto di molta ricerca interiore nell'UE, dove le decisioni sulla politica estera, comprese le sanzioni, nonché sulla difesa, l'adesione e il bilancio richiedono il sostegno di ogni singolo stato membro. I critici del voto all'unanimità affermano che ciò ha rallentato l'adattamento e la risposta del blocco alle crisi e diversi leader hanno ora chiesto una revisione dei trattati per eliminare questa regola.

"Penso che non dovrebbe avere l'ambizione di organizzare tutto in gruppi di oltre 40 paesi", ha detto Schwarzer.

I criteri di inclusione

Anche quali paesi dovrebbero essere inclusi, e su quale base, non è chiaro.

I paesi candidati all'adesione all'UE, ad esempio, dovrebbero adottare una linea simile in materia di politica estera, soprattutto per quanto riguarda le sanzioni. Eppure la Serbia, che sta negoziando l'adesione all'UE dal 2014, finora si è rifiutata di imporre sanzioni a Mosca per la sua invasione su vasta scala dell'Ucraina.

Per Schwarzer "l'impegno per i valori fondamentali sanciti dai trattati dell'UE, dalla Carta dei diritti umani, del Consiglio d'Europa e dalla partecipazione alla politica delle sanzioni nei confronti della Russia dovrebbero essere un prerequisito".

Nel frattempo, Blockmans ha affermato che l'elenco dei partecipanti invitati mostra che "anche i riferimenti iniziali di Macron per riunire le nazioni democratiche d'Europa attorno al tavolo sono stati lasciati indietro, altrimenti non si vedrebbero i leader dell'Azerbaigian, potenzialmente anche la Turchia, attorno al table" e che il focus dell'EPC si sta spostando da un'alleanza democratica a un'alleanza geopolitica. "Naturalmente la geopolitica non è necessariamente definita sulla falsariga del rispetto delle libertà fondamentali e della democrazia, ma piuttosto in termini di potere e capacità di esercitare il potere".