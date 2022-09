Elezioni italiane: la nostra copertura dal vivo

Le urne sono aperte dalle 7 di questa mattina in Italia, dove le operazioni di voto andranno avanti fino alle 23, per una tornata tra le più peculiari e contraddittorie che mai si siano viste nella storia repubblicana.

Se il voto arriva infatti a coronamento di una campagna elettorale tra le più incolori e sottotono che l'Italia ricordi, è infatti certo che il prossimo esecutivo si troverà a governare in circostanze assolutamente epocali: da una parte un paese che, più di molti altri, rischia di finire ostaggio della crisi energetica, con le bollette che già sono andate lievitando smisuratamente per aziende e privati, e una politica che, per forza di cose, non ha potuto tenere il passo con quanto fatto, altrove in Europa, a sostegno di cittadini e imprese.

C'è poi il nodo delle spinte presidenzialiste da parte di una destra che, in caso di vittoria, dà per certo un tentativo di riforma "alla francese" degli assetti costituzionali italiani: un tema su cui il centro-sinistra annuncia battaglia, e che andrebbe ad aggiungersi all'altra grande riforma già posta in essere nelle istituzioni tricolori.

Il prossimo parlamento sarà infatti il primo a risentire direttamente del taglio dei parlamentari varato con il referendum avvenuto nel settembre 2020: alla Camera dei deputati gli eletti passano da 630 a 400, mentre in senato si scende a 200 a fronte dei 315 finora presenti.

Per quanto riguarda l'affluenza, le prime rilevazioni sembrano migliori del previsto: gli analisti stimavano un dato complessivo che non avrebbe dovuto superare il 65% circa (7 punti in meno del 2018, il che seguirebbe il trend di caduta libera degli ultimi anni), ma ai seggi alle 12 era andato il 19,21% degli aventi diritto, con uno scostamento minimo rispetto alla stessa fascia oraria del 2018 (quando aveva votato il 19,58%).

I seggi rimarranno aperti fino alle 23, quando i dati sui primi exit poll cominceranno a circolare, seguiti qualche ora dopo dalle prime proiezioni. Con la nuova legge elettorale (il cosiddetto Rosatellum) - che richiede a una lista o coalizione di raggiungere almeno il 40% nella parte proporzionale e vincere in almeno il 60% dei collegi uninominali, per ottenere una maggioranza parlamentare - già in nottata dovrebbe iniziare ad essere chiaro se ci sarà un netto vincitore, o se il Paese si troverà di fronte a un nuovo stallo.

Di seguito, la nostra copertura elettorale dal vivo