A Pianello di Ostra, in provincia di Ancona, i residenti stanno cercando, con coraggio, di ripulire case e attività.

Qui, in questo paese funestato dalla pioggia e dal fango, ci sono state quattro vittime.

Le piogge torrenziali di giovedì scorso - sette ore di apocalisse - si sono trasformate in uno "tsunami" che ha colpito le Marche, provocando 11 vittime e 3 dispersi (tra cui un bambino di 8 anni, Mattia), secondo il bilancio più aggiornato della Prefettura di Ancona.

Cinquanta persone ferite sono state curate in ospedale

Un'autentica tomba d'acqua e di fango.

Le ricerche, finora senza esito, dei dispersi sono andate avanti tutta la notte, alla luce delle fotoelettriche, soprattutto nella zona di Senigallia.

Danni a Pianello di Ostra. (16.9.2022) Bobo Antic/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Mentre i sindaci dei territori colpiti dall'alluvione protestano per non aver ricevuto informazioni nè allerte specifiche sul maltempo, i residenti - che provano a rialzarsi - descrivono la loro impotenza di fronte a questo autentico muro d'acqua piovuto loro addosso.

Gabriele Balducci, residente a Pianello di Ostra:

"Fortunatamente abitiamo al primo piano e dalla nostra terrazza abbiamo visto questa massa d'acqua improvvisa, che è salita da 50 centimetri a un metro e 40 in meno di 10 minuti".

Aurora Marcuri, residente a Ostra:

"Quando siamo arrivati ​​stamattina la situazione era davvero drammatica, all'interno della casa. di proprietà della nonna. Non è più agibile, abbiamo buttato via tutto quello che c'era dentro e non so se e quando sarà possibile tornarci vivere qui".

Cambiamento climatico e campagna elettorale

Queste inondazioni, che si stanno verificando sempre più spesso in tutta Europa, hanno improvvisamente trasformato il cambiamento climatico in un tema da campagna elettorale. in Italia, dove si vota domenica 25 settembre.

Intervenuto sul luogo del disastro, il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, ha dichiarato:

"I residenti parlano della necessità di ricostruire la sicurezza dell'ambiente. Senza la sicurezza dell'ambiente non c'è possibilità di restare, per le persone che vivono qui, e che ora vogliono andarsene.

Quindi, affrontare il problema idrogeologico significa affrontare il problema delle infrastrutture, significa investire, ma soprattutto significa affrontare il cambiamento climatico". Mario Draghi 75 anni, Presidente del Consiglio italiano

Mario Draghi assediato dai cronisti. (Senigallia, 16.9.2022) Guido Calamosca/LaPresse

A Cantiano, il paese - in provincia di Pesaro e Urbano - più colpito dal maltempo, sono caduti 420 millimetri di pioggia, l'equivalente di tutte le precipitazioni a Cantiano dell'intero anno 2021.

Ma anche qui i cittadini provano a rialzare la testa.