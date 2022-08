Francia, attacco informatico all'ospedale di Corbeil-Essonnes

Attività interrotta in emergenza e chirurgia, pazienti reindirizzati in altre sttrutture: il centro ospedaliero (CHSF) di Corbeil-Essonnes, a sud-est di Parigi, è stato vittima di un attacco informatico.

Una richiesta di riscatto di 10 milioni di dollari è stata formulata in lingua inglese dagli hacker.

L'ospedale ha lanciato un piano di emergenza per garantire la continuità delle cure: l'attacco rende "per il momento inaccessibili tutti i software aziendali, i sistemi di archiviazione. l'imaging medicale e il sistema informativo relativo ai ricoveri dei pazienti", rende noto la direzione in un comunicato.

Via libera, pertanto, al ricorso a carta e penna per il personale: i pazienti non ricoverati sono invitati a recarsi in altre strutture della regione

Inaugurato nel 2012 e con una capacità di mille posti letto, il CHSF fornisce copertura sanitaria a una popolazione di quasi 600.000 abitanti.