È attorno al nome di Tadeusz Kościuszko, figura emblematica della storia polacca, che viene rilanciata l'allenza tra Varsavia e Washington.

Nella base di Poznań, dove sono di stanza i soldati del V Corpo d'armata degli Usa, si è svolta la cerimonia di intitolazione del campo a Kościuszko, l'eroe del 18esimo secolo che combatté per l'indipendenza della Confederazione polacco-lituana e per quella degli Stati Uniti.

"Relazioni molto strette tra Polonia e Stati Uniti"

Mariusz Błaszczak, vice primo ministro e ministro della Difesa, sottolinea l'amicizia tra i due Paesi: "Abbiamo appena assistito a un momento molto importante. Si tratta di un evento simbolico. Dimostra relazioni molto forti e molto strette tra la Polonia e gli Stati Uniti. Queste relazioni sono profondamente radicate nella storia di entrambi i nostri Paesi".

"Ora più che mai, vista l'aggressione russa in Ucraina"

Secondo John Kolasheski, comandante del V Corpo d'armata degli Stati Uniti, "approfondire i legami tra le nostre nazioni non è mai stato così importante come oggi, mentre assistiamo all'aggressione immotivata della Russia in Ucraina".

Kolasheski ha anche ricordato come, nel 18esimo secolo, Kościuszko aveva avviato una partnership tra le nazioni polacca e americana: un legame che oggi si basa su valori comuni e sull'impegno condiviso per la causa. Il comandante del V Corpo d'armata degli Stati Uniti ha infine ripreso le parole pronunciate, 25 anni fa, durante una visita a Varsavia, dal presidente degli Stati Uniti Bill Clinton: "Niente su di voi senza di voi".

I soldati americani in Polonia

Il V Corpo d'armata statunitense in Polonia è l'unica struttura di questo livello di comando dispiegata in territorio europeo.

Il suo compito principale è quello di coordinare le attività e la supervisione delle forze di terra statunitensi in Europa.