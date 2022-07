Accordo Russia-Ucraina sul grano: partirà da tre porti, garante la Turchia

C'è l'accordo per l'esportazione del grano ucraino: Russi e Ucraini lo firmano nelle prossime ore ad Ankara, dopo settimane di negoziati intensi con la mediazione turca e delle Nazioni Unite, e dopo ripetuti scambi di accuse sulla responsabilità e il controllo delle mine nelle acque del Mar Nero.

I contenuti del piano non sono stati comunicati ufficialmente, ma un membro della delegazione ucraina ha rivelato che le spedizioni dovrebbero riprendere dai porti di Odessa, Pivdennyi e Chornomorsk, che sono sotto il controllo ucraino.

Altre fonti hanno spiegato che le navi saranno scortate da convogli navali ucraini, che sarà in vigore un cessate il fuoco locale e sarà attuato uno sminamento parziale, per aprire i corridoi. Sarà la marina turca a ispezionare le navi in arrivo nei porti ucraini per caricare il grano, e l'ONU creerà un centro di controllo a Istanbul per verificare le minacce alla navigazione.

Non è chiaro se l'accordo includa anche lo sblocco dell'export di grano russo, come chiesto da Mosca. È, in ogni caso, il primo accordo russo-ucraino dal 24 febbraio, e alla firma sarà presente anche il Segretario Generale delle Nazioni Unite.