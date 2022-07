Notre Dame de Paris approda a Broadway

Dopo la Cina, la Corea del Sud e la Russia, il musical Notre Dame de Paris conquista Broadway. Sì, avete capito bene, sono passati 24 anni, ma l'opera non smette di incantare e riesce a conquistare anche il pubblico di New York in versione integrale e in lingua francese. Alla fine della prima delle 12 rappresentazioni previste, il pubblico era in giubilo.

Essere qui è un'esperienza nuova. Significa tentare con umiltà di entrare in questo paese, che non accetta facilmente delle intrusioni soprattutto nel settore di Broadway Riccardo Cocciante compositore

Riccardo Cocciante ha scritto le musiche della pièce Andy Kropa/2022 Invision

Negli anni passati una versione corta, edulcorata e per così dire americanizzata era stata portata in scena a Las Vegas. Ma non aveva riscosso questo successo.

In 24 anni la pièce ha fatto il giro di 23 paesi, è stata tradotta in 9 lingue ed è stata vista da circa 9 milioni di persone.