Se la gode Gareth Bale: a 32 anni, il calciatore gallese sembra aver finalmente trovato un campionato tranquillo, dove allenarsi con il sorriso sulle labbra: la Major Soccer League americana.

Giocherà con il Los Angeles FC. Indosserà la maglia numero 11.

A tenergli compagnia c'è niente meno che Giorgio Chiellini, appena arrivato in California direttamente da Torino, sponda Juventus.

Dopo 9 anni da panchinaro di lusso al Real Madrid - tranne una stagione di ritorno al suo vecchio Tottenham - Bale ha intrapreso con entusiasmo la nuova avventura e si è già integrato con i suoi nuovi tifosi, spendendo parole al miele per il calcio americano, come se non avesse fatto altro che sognare di giocarci.

"Qui il livello è davvero in crescita, molto meglio di quello che si pensa in Europa. La qualità è migliorata, il campionato è migliorato, gli stadi sono migliorati, le squadre sono migliorate...

Un calcio in grande ascesa!" Gareth Bale 32 anni, calciatore del Los Angeles FC

Gareth Bale: felicità a Los Angeles. (11.7.2022) Marcio Jose Sanchez/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Conte il "massacratore"

Da Bale, ex Tottenham, ad Antonio Conte, manager degli "Spurs".

Il quasi 53enne tecnico leccese prova a fare il simpatico con la stampa e i fotografi, all'inizio della tournée in Corea del Sud, ma sul campo non si scherza: anche con oltre 30 gradi, Conte sta spremendo i suoi giocatori.

Carta bianca al preparatore atletico Gian Piero Ventrone, che ha costretto i suoi giocatori ad una seduta così intensa che Harry Kane è addirittura collassato in campo, vomitando per lo sforzo eccessivo, stremato da fatica (per lui era il primo vero allenamento) e caldo, sotto gli occhi di 6.000 tifosi sudcoreani, accorsi a vedere gli allenamenti.

"Sarà una stagione dura, davvero dura per noi. Ma proveremo a divertirci e ad essere competitivi in tutte le competizioni". Antonio Conte 52 anni, manager del Tottenham

Per Kane, Son e compagni, distrutti dagli allenamenti massacranti di Conte, la corsa verso la Premier League e la Champions League comincia cosi....