L'UEFA mette al bando il calcio russo

Il Comitato esecutivo dell'UEFA, l'organismo di governo del calcio europeio, in seguito all'invasione militare del'Ucraina, ha disposto il bando delle squadre russe da coppe, tornei e qualificazioni, a cominciare dalla Champions League.

A febbraio scorso i club e le squadre nazionali russe erano stati sospesi da FIFA e UEFA, con una misura temporanea.

Il Comitato inoltre ha respinto, giudicandola non ideonea, la candidatura della Federazione Calcio di Mosca ad ospitare gli Europei del 2028 o del 2032.

In conseguenza di queste decisioni, non ci saranno calciatori russi nel Grupo 2 della Lega B della Lega delle Nazioni, e la squadra di calcio femminile non sarà in campo negli Europei in calendario dal 6 al 31 luglio in Gran Bretagna.

Analoga conseguenza per la rappresentativa maschile Under 21, in merito a Euro 2023. Infine nessuna squadra russa parteciperà a competizioni UEFA nella stagione 2022-2023.