"Tassare i ricchi". Il monito a Davos per un mondo più equo

La pandemia di covid-19 ha creato un milionario e un milione di persone a rischio di estrema povertà in più ogni 30 ore. Lo ha rivelato il direttore esecutivo di Oxfam international Gabriela Bucher parlando al Forum economico di Davos che dopo un anno di stop a causa della pandemia è tornato a riunire economisti, politici e ricchi imprenditori. Secondo il capo dell'organizzazione di beneficienza è ora di tassare i ricchi per aiutare i meno fortunati.

"Il problema è sotto gli occhi di tutti, le crisi si stanno manifestando e si ripercuotono su più livelli, ma l'aspetto positivo è che i soldi ci sono. Devono solo essere distribuiti meglio, ma mancano i mezzi per farlo", ha detto Bucher durante la rassegna. "Come Oxfam proponiamo una tassazione con aliquote basse, con tassi dal 2% al 5% per i milionari, possiamo raccogliere molti soldi per affrontare questi problemi sociali", ha continuato la numero uno di Oxfam.

Alcuni dei ricchi imprenditori intervenuti nella rassegna stanno già chiedendo ai leader del mondo di affrontare il problema dell'aumentato costo della vita tassando gente come loro. Molti di loro hanno anche partecipato alle proteste di domenica scorsa in cui i manifestanti chiedevano misure per un mondo più giusto.