"Ora si decide se la forza bruta governerà il mondo. Se è questa a comandare, allora i nostri pensieri non servono nemmeno. E a Davos non ha nemmeno più senso riunirsi.

Perché? La forza bruta non cerca altro che la sottomissione di coloro che vuole sottomettere. E non discute, ma uccide immediatamente. Come la Russia si sta comportando in Ucraina proprio ora, mentre stiamo parlando, in questo preciso istante".