MOGADISCIO (SOMALIA) - Dopo mesi di attesa, oggi si tengono finalmente le elezioni presidenziali in Somalia.

Per queste elezioni sono in corsa 39 candidati, tra cui il presidente uscente Mohamed Abdullahi Mohamed, noto come Farmajo.

Questi candidati saranno votati dai 329 elettori, membri di entrambe le camere del Parlamento, mentre il presidente di questo Paese del Corno d'Africa sarà eletto a suffragio universale indiretto.

Per essere eletto, un candidato deve ottenere i 2/3 dei voti, ossia 219 voti.

Gli osservatori non escludono la possibilità di un secondo o terzo round, che dpvrebbe riguardare i candidati che hanno occupato i primi quattro posti al termine del primo turno.

Il presidente somalo è eletto per un mandato di quattro anni.

Questa domenica, le elezioni si svolgono in un contesto di generale insicurezza.

In un Paese flagellato dagli attacchi del gruppo islamista Al-Shabaab, legato ad al-Qaeda, il coprifuoco è stato imposto per garantire la sicurezza necessaria allo svolgimento del voto.

Al campo militare di Halane, un "peacekeeper" ugandese dell'Unione Africana controlla la situazione. (Mogadiscio, 15.5.2022) Farah Abdi Warsameh/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Nonostante l'insicurezza quasi endemica, dal 2000 la Somalia ha visto cambi di potere tutto sommato pacifici.

"È tempo di lottare per i nostri diritti"

La lista dei candidati comprende proprio il presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, ma anche altri due ex presidenti, Hassan Cheikh Mohamoud (2012-2017) e Sharif Cheikh Ahmed (2009-2012). e l’ex premier Hassan Ali Khaire (marzo 2017-giugno 2020).

Una donna, l'ex ministro degli Esteri, Fawzia Yusuf Haji Adam, è in corsa per la presidenza.

Ha dichiarato: "È tempo di lottare per i nostri diritti di cittadini, di donne e di politici e di cercare di risolvere i problemi che questo Paese ha affrontato negli ultimi 30 anni. Le atrocità commesse non hanno eguali, in nessun luogo del mondo. I giovani muoiono come mosche, si uccidono a vicenda, si fanno esplodere, uccidono altre persone. Questa è la Somalia: disoccupazione, scarsissima istruzione, sanità e tutto il resto".

Fawzia Yusuf Haji Adam sulla spiaggia di Mogadiscio, insieme ad alcune ragazze somale. (19.7.2021) Farah Abdi Warsameh/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Chiunque vinca le elezioni dovrà affrontare l'urgente questione della sicurezza (o, per meglio dire, della insicurezza), dato che i combattenti di Al-Shabaab hanno guadagnato territorio negli ultimi mesi, nella loro lotta contro il governo federale.

Il nuovo presidente dovrà, inoltre, contribuire ad allentare le tensioni tra gli Stati regionali che si contendono le scarse risorse del Paese.

La Somalia è afflitta dalla violenza dal 1991, quando i "Signori della Guerra" hanno spodestato l'ex presidente Siad Barre prima di rivoltarsi l'uno contro l'altro.

Anni di conflitti, carestie e siccità hanno sconvolto, e prostrato, questo Paese di circa 12 milioni di abitanti.