Abbraccio caloroso e un bouquet di fiori in regalo.

Jill Biden e Olena Zelenska, le First Lady di Stati Uniti e Ucraina.

Si sono incontrate domenica, in una scuola a Uzhhorod, a pochi chilometri dal confine con la Slovacchia, durante una visita a sorpresa della moglie di Joe Biden in Ucraina.

Un incontro tra loro a porte chiuse, in una piccola aula, e poi - insieme, davanti ai giornalisti - hanno visitato una classe che ospita bambini sfollati, dove gli alunni stavano facendo dei lavoretti da regalare alle loro mamme.

La scuola è stata adibita ad alloggio temporaneo per accogliere i rifugiati ucraini in fuga dalla guerra.

Jill Biden (70 anni) ha dichiarato: "Ho voluto qui venire il giorno della Festa della Mamma. Ho pensato che fosse importante mostrare al popolo ucraino che questa guerra deve finire e che il popolo degli Stati Uniti sta con l'Ucraina".

Olena Zelenska (44 anni), la moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha ringraziato Jill Biden per la sua visita, che ha definito "un atto molto coraggioso".

Un bouquet di fiori tra First Lady. (Uzhhorod, 8.5.2022) Susan Walsh/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

"Capiamo cosa significa per la First Lady venire qui durante una guerra, quando ogni giorno sono in corso azioni militari, dove le sirene suonano ogni giorno, anche oggi", ha aggiunto.

"Tutti noi sentiamo il vostro sostegno e la leadership del presidente Usa... Sentiamo il vostro amore e sostegno, soprattutto in questo giorno così importante e simbolico per noi", ha proseguito Olena Zelenska.

La First Lady statunitense - che sabato ha incontrato i bambini ucraini in Romania - è stata accolta al valico di frontiera di Vysne Nemecke, tra Slovacchia e Ucraina, dal primo ministro slovacco Eduard Heger.

Olena Zelenska e i suoi figli sono stati accompagnati a Uzhhorod dalla security ucraina, provenienti da un luogo segreto, necessario per la loro sicurezza.

Jill Biden ha trascorso circa due ore in Ucraina, viaggiando in auto fino a Uzhhorod, a circa 10 minuti di macchina dal confine slovacco.

Ha visitato anche una scuola di Košice, in Slovacchia. E dopo la visita-lampo in Ucraina, Jill Biden è già rientrata in Slovacchia.

Lo rende noto la Casa Bianca.

Jill Biden in una scuola di Košice, in Slovacchia. (8.5.2022) Susan Walsh/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

E Trudeau visita Irpin

Visita in Ucraina non annunciata anche per il primo ministro canadese Justin Trudeau.

Ha visitato Irpin, alla periferia di Kiev, città che ha subito pesanti bombardamenti all'inizio dell'invasione e che è stata occupata dalle forze russe.

Sul municipio di Irpin è stata issata la bandiera canadese