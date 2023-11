L'ex first lady Rosalynn Carter è morta a 96 anni

Di Euronews

Era ricoverata da venerdì. A maggio le era stata diagnosticata la demenza

PUBBLICITÀ

L'ex first lady statunitense Rosalynn Carter, moglie dell'ex presidente Jimmy Carter, è morta all'età di 96 anni.

Il Carter center ha confermato la notizia, spiegando che la donna si è spenta serenamente con la famiglia al suo fianco. Venerdì era entrata in una casa di cura nello Stato della Georgia, a maggio aveva ricevuto una diagnosi di demenza.

A Luglio la coppia aveva festeggiato il 77esimo anniversario di matrimonio.

Il ricordo dell'ex presidente

"Rosalynn è stata mia partner in qualsiasi cosa ho fatto. È stata la mia guida e il mio incoraggiamento quando ne ho avuto bisogno. Fino a quando è stata al mondo, sapevo che c'era qualcuno che mi amava e mi sosteneva", ha detto l'ex presidente Carter in un comunicato.

L'ex first lady era nata Eleanor Rosalynn Smith il 18 agosto 1927. Ha sposato Jimmy Carter il 7 luglio 1946 e insieme hanno avuto quattro figli. Il secondogenito James Carter l'ha descritta come una madre amorevole, una straordinaria first lady attenta alle questioni umanitarie:"Mancherà moltissimo non solo alla nostra famiglia, ma anche a molte persone che oggi possono contare su una migliore assistenza per la salute mentale e sull'accesso alle risorse per il caregiving".

L'ex first lady lascia anche 11 nipoti e 14 pronipoti, dopo aver perso un nipote nel 2015.