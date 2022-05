La Serbia mette in mostra il suo nuovo arsenale cinese

La Serbia mette in mostra le sue capacità militari. In un'esercitazione organizzata in un aeroporto nei pressi di Belgrado e che sembra una vera e propria dimostrazione di forza.

I riflettori erano tutti puntati sul nuovo sistema di difesa consegnato da Pechino qualche settimana fa, e mostrato in pubblico per la prima volta. La consegna dei sofisticati missili terra-aria HQ22 sarebbe una semplice "ordinaria cooperazione bilaterale", che non avrebbe "niente a che vedere con la situazione attuale in Ucraina", secondo le parole delle autorità cinesi.

Il presidente Aleksandar Vucic ha assicurato che la difesa serba non è una minaccia ma solo un deterrente contro potenziali attacchi. Nonostante le rassicurazioni del neorieletto presidente serbo, l'Europa guarda con preoccupazione al riarmo serbo. Belgrado è infatti legata a doppio filo a Mosca, per ragioni storiche, religiose e culturali.